Atalanta | Radici Group secondo sponsor | è ufficiale

BERGAMO - Radici Group e l' Atalanta ancora insieme. Il club bergamasco ha ufficializzato l'accordo con la multinazionale di Bergamo del settore chimico-tessile, che sarà sponsor del cuore, ovvero ...

Atalanta, Radici Group «sponsor del cuore» Sarà secondo sponsor di maglia

L’Atalanta ha ufficializzato Radici Group come «sponsor del cuore», ovvero secondo sponsor di maglia (il primo è Plus500) in campionato e Coppa Italia, per le prossime tre stagioni. La multinazionale ...RadiciGroup e Atalanta hanno annunciato il prolungamento della partnership per la stagione 2020-2021, i cui dettagli verranno diffusi nei prossimi giorni. "Siamo fortemente legati alla maglia nerazzur ...