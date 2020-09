Atalanta, Miranchuk: “Mi sono innamorato della Dea. Qui per conquistare titoli” (Di venerdì 4 settembre 2020) Il centrocampista dell'Atalanta Alexej Miranchuk ha condiviso le sue prime impressioni dopo il passaggio dalla Lokomotiv alla Dea. “sono contento che il trasferimento sia finalmente avvenuto. Tutti sanno benissimo che l'Atalanta è una delle squadre migliori e più interessanti d'Europa. Negli ultimi anni ho guardato le partite di questa squadra in Serie A e in Champions League. Voglio crescere, diventare parte integrante del club e ottenere titoli. Come tutti gli altri, mi sono innamorato di questa squadra e del loro stile di gioco offensivo. In Russia il campionato italiano è molto seguito e amato, ci sono tanti fuoriclasse che vi giocano. Penso che giocare in Serie A sia un'ottima opzione per la mia carriera. Il mio sogno si è ... Leggi su itasportpress

