Atalanta, Bacinovic non lascia da solo Ilicic: da Maribor a Palermo, il messaggio per Jojo (Di venerdì 4 settembre 2020) Josip Ilicic sta vivendo un momento di sconforto totale che lo ha scombussolato sotto l'aspetto mentale.VIDEO Palermo, undicesimo giorno di ritiro: la clip dell’allenamento dei rosaneroIl campione sloveno nella stagione appena conclusasi ha cambiato il passo dell'Atalanta che grazie alle sue reti è riuscita a ottenere risultati a dir poco strepitosi. Il calciatore sloveno ha disputato un'annata di altissimo livello almeno fino a quando la pausa causata dall'emergenza Coronavirus lo ha abbattuto. Le mancate convocazioni da parte di Gasperini per le gare di campionato hanno fin da subito fatto sospettare gli addetti ai lavori, fin quando lo stesso tecnico ha confessato che il numero 72 stava combattendo la depressione. La situazione surreale accaduta a Bergamo con le tante morti e con gli innumerevoli contagi ha sconvolto nel ... Leggi su mediagol

