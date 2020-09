Arturo Lorenzoni: il candidato presidente del centrosinistra per il Veneto è positivo al Coronavirus (Di venerdì 4 settembre 2020) “Sono risultato positivo al tampone fatto questa mattina”. Lo rende noto il candidato presidente del centrosinistra del Veneto Arturo Lorenzoni. “Sto bene, continuerò la campagna elettorale da remoto con incontri in teleconferenza – aggiunge -. Cautelativamente devo stare a casa. Come richiesto dalle autorità sanitarie, invito tutte le persone che mi hanno incontrato nell’arco degli ultimi 5 giorni a rivolgersi agli uffici delle rispettive aziende sanitarie per sottoporsi a tampone”. Lorenzoni doveva partecipare oggi a una conferenza stampa a Padova con il segretario dem Nicola Zingaretti, ma si era sottoposto al test del tampone quando ha iniziato ad avere una leggera febbre. La ... Leggi su nextquotidiano

you_trend : ?? #Supermedia YouTrend per @Agenzia_Italia sulle elezioni #regionali ?? Stando ai sondaggi, in #Veneto il President… - zazoomblog : Arturo Lorenzoni: il candidato presidente del centrosinistra per il Veneto è positivo al Coronavirus - #Arturo… - angelo_menel : RT @PCagnan: ++ Arturo Lorenzoni, candidato governatore del centrosinistra per le regionali in Veneto, è positivo al Covid. «Sto bene, con… - neXtquotidiano : Arturo #Lorenzoni: il candidato presidente del centrosinistra per il Veneto è positivo al Coronavirus - mattinodipadova : RT @PCagnan: ++ Arturo Lorenzoni, candidato governatore del centrosinistra per le regionali in Veneto, è positivo al Covid. «Sto bene, con… -

Ultime Notizie dalla rete : Arturo Lorenzoni Arturo Lorenzoni positivo al tampone PadovaOggi Elezioni regionali Veneto, Lorenzoni positivo al coronavirus

Il candidato alla presidenza della Regione per il centrosinistra costretto a restare in quarantena. E invita tutti coloro che ha incontrato nei giorni scorsi a fare il tampone PADOVA. «Sono risultato ...

Regionali, i sondaggi: Toti e Zaia avanti, De Luca verso la riconferma

Toti e Zaia sfondano in Liguria e Veneto, mentre in Toscana e Puglia si profila un testa a testa fra il candidato del Pd e quello sostenuto dal centrodestra. In sostanza in tutte le Regioni al voto si ...

Il candidato alla presidenza della Regione per il centrosinistra costretto a restare in quarantena. E invita tutti coloro che ha incontrato nei giorni scorsi a fare il tampone PADOVA. «Sono risultato ...Toti e Zaia sfondano in Liguria e Veneto, mentre in Toscana e Puglia si profila un testa a testa fra il candidato del Pd e quello sostenuto dal centrodestra. In sostanza in tutte le Regioni al voto si ...