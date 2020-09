Arturo Lorenzoni, candidato presidente del Centrosinistra in Veneto, positivo al coronavirus (Di venerdì 4 settembre 2020) Arturo Lorenzoni positivo al coronavirus. L’esponente di sinistra avrebbe dovuto incontrare Zingaretti. VERONA – Arturo Lorenzoni positivo al coronavirus. La conferma dell’esito del tampone è arrivato nel pomeriggio di venerdì 4 settembre 2020 con il candidato del Centrosinistra in Veneto che si è sottoposto al test dopo la misurazione della temperatura corporea che è risultata 37,7°. Il politico, atteso a Padova per incontrare Zingaretti, continuerà questo periodo di isolamento a casa in attesa della guarigione. Le condizioni non destano preoccupazione anche se la sua campagna avrà delle conseguenze. Lorenzoni: ... Leggi su newsmondo

