Arezzo: gommista uccise ladro entrato in officina. Gip rigetta richiesta archiviazione (Di venerdì 4 settembre 2020) Sembrava finita l'odissea del gommista Fredy Pacini che il 28 novembre 2018 uccise un ladro nella sua officina, dopo che il pm Andrea Claudiani aveva proposto l'archiviazione, per legittima difesa presunta. Ma il Gip del Tribunale di Arezzo, Fabio Lombardo, ha rigettato la richiesta di archiviazione. Il giudice ha dato alla Procura altri sei mesi per supplemento di indagini Leggi su firenzepost

