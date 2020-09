Apple rimanda al 2021 il blocco della pubblicità personalizzata (Di venerdì 4 settembre 2020) (Photo by VCG/VCG via Getty Images)Apple ha annunciato che ritarderà l’aggiornamento che consentirà ai suoi utenti di disattivare il monitoraggio degli annunci pubblicitari in-app. La funzione potrebbe arrivare entro l’inizio del 2021 dando così a sviluppatori e inserzionisti il tempo per prepararsi. “Riteniamo che la tecnologia debba proteggere il diritto fondamentale degli utenti alla privacy e ciò significa fornire agli utenti strumenti per capire quali app e siti web potrebbero condividere i propri dati con altre società per scopi pubblicitari o di misurazione della pubblicità, nonché gli strumenti per revocare l’autorizzazione per questo tracciamento”, spiega Apple in un comunicato. L’aggiornamento conterrà un nuovo prompt ... Leggi su wired

AlessioCamaroto : iOS 14, vince Zuckerberg (per ora): Apple rimanda le feature anti-tracking - astaniscia86 : #Apple rimanda al 2021 la funzionalità che su iOS 14 permetterebbe all’utente di limitare il tracciamento pubbl… -

Ultime Notizie dalla rete : Apple rimanda iOS 14, vince Zuckerberg (per ora): Apple rimanda le feature anti-tracking Hardware Upgrade iOS 14, vince Zuckerberg (per ora): Apple rimanda le feature anti-tracking

Apple ha dichiarato che non includerà la funzione anti-tracking su iOS 14 al lancio, in seguito alle critiche esternate dai gestori dei circuiti pubblicitari e dagli sviluppatori di app, primo fra tut ...

Scuola, la Campania rimanda l'apertura: non si riparte il 14 settembre

"Nel corso della riunione convocata questa sera dal Presidente della Regione a palazzo Santa Lucia, e alla quale hanno partecipato l’assessore all’Istruzione, la dirigente dell’Ufficio Scolastico regi ...

Apple ha dichiarato che non includerà la funzione anti-tracking su iOS 14 al lancio, in seguito alle critiche esternate dai gestori dei circuiti pubblicitari e dagli sviluppatori di app, primo fra tut ..."Nel corso della riunione convocata questa sera dal Presidente della Regione a palazzo Santa Lucia, e alla quale hanno partecipato l’assessore all’Istruzione, la dirigente dell’Ufficio Scolastico regi ...