Anzio, aggiornamento Covid-19: oggi 4 nuovi casi positivi e 5 guariti (Di venerdì 4 settembre 2020) «Al momento i cittadini positivi al coronavirus, in base alle comunicazioni dell’Asl Roma 6, sono diminuiti complessivamente a 29, con cinque guariti e quattro nuovi casi registrati nella giornata di oggi (5 ricoverati in ospedale e 24 in isolamento domiciliare). Si invita la cittadinanza a rispettare, scrupolosamente, le prescrizioni per il contenimento della diffusione del virus». Lo dichiara in una nota il Sindaco di Anzio, Candido De Angelis. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

Un aggiornamento sui contagi relativo al comune di Anzio. Il sindaco della cittadina Candido De Angelis comunca che ad oggi, 31 agosto, i cittadini residenti positivi al tampone, sulla base delle segn ...

Vasto incendio ad Anzio, paura per le abitazioni: sul posto Vigili del Fuoco e Protezione Civile (FOTO)

Un vasto incendio si è sviluppato ad Anzio intorno alle 14.30 del pomeriggio. In particolare le fiamme hanno interessato via Sesamo, spingendosi anche a ridosso delle abitazioni. Sul posto sono al lav ...

