Antonella Elia segnali di pericolo | Importanti avvertimenti fuori da Temptation Island (Di venerdì 4 settembre 2020) Antonella Elia viene messa in guardia da una sua cara amica che, dopo aver partecipato a Temptation Island con lei commenta il comportamento di Pietro Delle Piane. Cosa sta succedendo? La ex gieffina del Grande Fratello Vip tra poche settimane sbarcherà direttamente all’interno dello stesso studio ma questa volta in un ruolo completamente diverso. Antonella … L'articolo Antonella Elia segnali di pericolo Importanti avvertimenti fuori da Temptation Island proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

psychosaru : @beltramishug Questo perché sono un angelo Bianco con l’anima nera ps. Ma quante Diamine di volte si Lima le unghi… - gaviii04 : @TRASHPERSON18 Antonella Elia Stan account ?? - DonatellaEspos1 : RT @TRASHPERSON18: Isola Dei Famosi 9 (2012): l’arrivo in Palapa di Antonella Elia che manda al televoto Valeria Marini - marii4h : Sogno un'entrata stile Antonella Elia con Stefania Orlando che canta 'a Troia' nella glass room?? #gfvip - TRASHPERSON18 : Isola Dei Famosi 9 (2012): l’arrivo in Palapa di Antonella Elia che manda al televoto Valeria Marini -