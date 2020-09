Anticipazioni Un posto al sole: Giulia tormentata dal passato (Di venerdì 4 settembre 2020) Giulia Poggi tornerà presto protagonista centrale ad Un posto al sole. La donna che già nel corso delle puntate andate in onda prima dello stop forzato a causa del coronavirus era stata al centro della scena con una storyline incentrata sulle truffe amorose, avrà nuovamente una storia tutta sua e stando a quanto riferiscono le Anticipazioni soffrirà molto a causa del suo recente passato. La donna, infatti, a causa di una coincidenza ripenserà all’uomo che l’ha presa in giro e ciò non porterà a nulla di buono. Un posto al sole: Giulia ripensa a Marcello Un posto al sole, fin dagli inizi ha trattato di temi sociali e poco prima della pausa di aprile ha parlato ... Leggi su tutto.tv

zazoomblog : Un posto al sole anticipazioni 4 settembre 2020: per Niko e Susanna è il giorno delle nozze - #posto… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Un posto al sole anticipazioni 4 settembre 2020: per Niko e Susanna è il giorno delle nozze… - POPCORNTVit : Un Posto al Sole, le anticipazioni del 4 settembre: Susanna vuole ancora sposarsi? - redazionetvsoap : #UnPostoAlSole #Upas #Anticipazioni La trama di #domani, #4settembre -