Anticipazioni americane Beautiful: Thomas vuole uccidere Hope e Brooke, ma poi la ragazza crederà di averlo ucciso lei (Di venerdì 4 settembre 2020) Anticipazioni americane Beautiful: sono davvero clamorose! Hope, benché sia ancora innamorata dell’ex marito Liam, ha sposato Thomas. Tuttavia in seguito la figlia di Brooke scoprirà finalmente la verità Beth e riabbraccerà la sua piccola, venendo anche a sapere che il marito era al corrente di tutto; perciò deciderà di lasciarlo, ma le sorprese sono tutt’altro che finite! Riguardano anche il piccolo Douglas e Brooke. Anticipazioni americane Beautiful: Hope lascia Thomas Hope riabbraccerà finalmente Beth, che credeva morta, e scoprirà che Thomas sapeva ogni cosa sullo scambio di culle, ... Leggi su pianetadonne.blog

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda lunedì 7 settembre 2020? La soap americana non va in onda nel fine settimana al contrario di Una vita e de Il segreto che terranno compagnia al pu ...Si infittiscono le trame di Beautiful con la piccola Kelly che addolora l’animo di Steffy, la quale bacia Finn pur di ottenere dei medicinali Dagli Stati Uniti d’America arrivano delle anticipazioni i ...