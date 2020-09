Anniversari, concerti e ospiti, per i vent’anni della Rassegna Organistica dell’Isola Bergamasca (Di venerdì 4 settembre 2020) Cinque appuntamenti, cinque comuni e cinque strumenti straordinari. Per i due decenni dell’appuntamento musicale dell’Associazione Promoisola, Terno d’Isola, Suisio, Sotto il Monte, Presezzo e Ambivere si preparano a un settembre in musica Leggi su ecodibergamo

Ultime Notizie dalla rete : Anniversari concerti Torna Settenovecento per quattro giorni di concerti, oltre 130 artisti e 20 appuntamenti tra Rovereto e la Vallagarina. Un modello di collaborazione unico nel suo genere il Dolomiti Liberazione di Pistoia, il programma del 76esimo anniversario

Avranno inizio lunedì 7 settembre le celebrazioni per la Liberazione di Pistoia, avvenuta l'8 settembre 1944. In programma molti appuntamenti, che andranno avanti fino a sabato 12 settembre con la cer ...

Spastic Monkeys (Artic Monkeys Tributo) in concerto al Confusione Fest

"Spastic Monkeys - Arctic Monkeys Tribute Band" è un progetto che nasce nel 2013. Dopo un primo anno dedicato unicamente allo studio del sound degli album della band inglese, gli Spastic Monkeys comin ...

Avranno inizio lunedì 7 settembre le celebrazioni per la Liberazione di Pistoia, avvenuta l'8 settembre 1944. In programma molti appuntamenti, che andranno avanti fino a sabato 12 settembre con la cer ..."Spastic Monkeys - Arctic Monkeys Tribute Band" è un progetto che nasce nel 2013. Dopo un primo anno dedicato unicamente allo studio del sound degli album della band inglese, gli Spastic Monkeys comin ...