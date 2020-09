Anna Faris lascia Mom, l’ottava stagione ci sarà ma senza la sua protagonista (Di venerdì 4 settembre 2020) Quella che arriva dagli Usa è una notizia sconvolgente destinata a far discutere a lungo nei prossimi giorni: Anna Faris lascia Mom. L’attrice che da sempre è il volto della sitcom CBS ha deciso di dire addio al suo personaggio tagliando così le gambe a quello che è sempre stato il duo protagonista. Come è possibile pensare a Mom senza di lei? La storia intera della sitcom si poggia totalmente sul rapporto Christy e Bonnie, sul loro essere madre e figlia e cosa è venuto fuori nella loro vita dal loro continuo scontrarsi, e adesso? A quanto pare Anna Faris lascia Mom mentre Allison Janney rimarrà come unica protagonista in quella che sarà la già annunciata ... Leggi su optimagazine

GioelePaglia : Anna Faris lascia la serie Mom dopo sette stagioni - badtasteit : #AnnaFaris lascia la serie Mom dopo sette stagioni - summerchulo : @internetkev Anna Faris is unqualified - badchants : ANNA FARIS! ?? ?? ?????? ANNA FARIS! ?? ?? ?????? - Wanderfuss : Maureen Prescott da giovane in Scream 3 è uguale ad Anna Faris. Che poi fece Scary Movie. #Scream5 -

Ultime Notizie dalla rete : Anna Faris Mom: Anna Faris abbandona la storica sitcom dopo sette stagioni Teleblog The Big Bang Theory, 7 sitcom da vedere se avere amato la serie

Dal suo debutto nel 2017 fino allo scorso anno con la messa in onda del finale, The Big Bang Theory si è affermata come la serie comedy più vista della tv americana e uno degli show più amati a livell ...

Arnold Schwarzenegger nonno, nata la figlia di Chris Pratt e Katherine: la foto

Arnold Schwarzenegger è diventato nonno per la prima volta: la figlia Katherine infatti ha dato alla luce una bambina, frutto dell’amore per Chris Pratt. A confermarlo è stato Patrick, fratello della ...

Dal suo debutto nel 2017 fino allo scorso anno con la messa in onda del finale, The Big Bang Theory si è affermata come la serie comedy più vista della tv americana e uno degli show più amati a livell ...Arnold Schwarzenegger è diventato nonno per la prima volta: la figlia Katherine infatti ha dato alla luce una bambina, frutto dell’amore per Chris Pratt. A confermarlo è stato Patrick, fratello della ...