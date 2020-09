Andrea Delogu si sente male in diretta: Il gesto di Marcello Masi è incredibile (Di venerdì 4 settembre 2020) Nella puntata di ieri de “La Vita in diretta Estate”, la conduttrice Andrea Delogu si è sentita poco bene. Il gesto di Marcello Masi, suo collega, è stato incredibile. Ci piace sempre di più la coppia formata da Andrea Delogu e Marcello Masi, co-conduttori de “La Vita in diretta Estate”. All’inizio di questo nuovo viaggio, … L'articolo Andrea Delogu si sente male in diretta: Il gesto di Marcello Masi è incredibile Curiosauro. Leggi su curiosauro

see_lallero : Andrea Delogu e Marcello Masi si congedano da La Vita in diretta estate con un abbraccio. La coppia a lieto fine (d… - infoitcultura : Vita in diretta, tra Andrea Delogu e Marcello Masi abbraccio anti-Covid. Lui: «Sei più di un'amica» - Notiziedi_it : La Vita in Diretta Estate, l’abbraccio anti-Covid tra Andrea Delogu e Marcello Masi chiude l’edizione 2020 | Video - BlobRai3 : RT @raffaraffa25: Andrea delogu fai qualcosa che ti piace ti prego non ti posso vedere così. #blob - infoitcultura : La Vita in Diretta Estate, Andrea Delogu si sente male durante la puntata: il gesto di Marcello Masi -