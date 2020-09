Andrea Crisanti: “Le mascherine vanno indossate anche nei banchi di scuola” (Di venerdì 4 settembre 2020) “Le mascherine servono e funzionano. Andrebbero indossate in classe“. Queste sono le parole del virologo Andrea Crisanti, direttore di Microbiologia all’università di Padova. “Gli studenti potrebbero togliere le maschere se stessero zitti, ma non immagino una classe ad interazione zero – ha detto a SkyTg24 – Quando gli alunni parleranno per dire “prestami una penna”, “passami questo”. Sarà emesso del liquido droplet, quindi è fondamentale la maschera”. Leggi su sportface

