Ancora sbarchi a Lampedusa: altri 107 clandestini portati all’hotspot, pronto a esplodere (Di venerdì 4 settembre 2020) Lampedusa, 4 set – Non si fermano gli sbarchi a Lampedusa. Nella notte un barcone con a bordo 107 clandestini è stato intercettato al largo dell’isola dagli uomini della Capitaneria di porto e della Guardia di finanza. Gli immigrati, di varie nazionalità e partiti dalla Libia, sono stati condotti nell’hotspot di contrada Imbriacola, dove al momento già si trovano 1.239 persone. Una situazione esplosiva, con il governo giallofucsia che dopo il braccio di ferro con il presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci sull’emergenza sbarchi ha promesso di svuotare l’hotspot in questione. Tuttavia il problema principale – è evidente – restano i continui sbarchi, compresi quelli delle navi Ong, tanto care ai dem e alla ... Leggi su ilprimatonazionale

robruvolo : RT @TgrSicilia: A #Lampedusa ancora sbarchi. Via libera del #Governo per gli sgravi fiscali. Nel Tg delle 14 @TgrRai - TgrSicilia : A #Lampedusa ancora sbarchi. Via libera del #Governo per gli sgravi fiscali. Nel Tg delle 14 @TgrRai - VPierucci : @Martina95190659 @LegaSalvini gli sbarchi cosa...sai che è ancora in vigore il decreto sicurezza quindi ... - iti_angelo : RT @angelo_iti: Con il covid-19, gli italiani scopriranno che ci sono nel mondo, ancora 'colonie italiane',una di queste colonie potrebbe e… - Minabree2 : @LegaSalvini Sincera manifestazione di amicizia ?? A me il Capitano non piace, non lo voto, alcune esternazioni dei… -