Ancora choc negli Usa: poliziotto lo incappuccia, afroamericano muore asfissiato (Di venerdì 4 settembre 2020) Ancora choc negli Usa. E’ successo a New York, la vittima aveva disturbi mentali. Un afroamericano di 30 anni è morto asfissiato dopo che gli agenti che lo hanno fermato lo hanno ammanettato e gli hanno messo un cappuccio in testa. I fatti risalgono al 30 marzo scorso, ma solo ora la famiglia ha diffuso la notizia. A chiedere l’intervento del 911 era stato proprio il fratello della vittima, Daniel Prude, originario di Chicago: “Daniel è scomparso, aiutatemi, ha disturbi mentali”, aveva detto Joe agli agenti. I poliziotti lo hanno individuato mentre correva nudo per le strade di Rochester, sobborgo alle porte di New York. Dopo averlo incappucciato nel tentativo di fermarlo, gli hanno premuto il viso sull’asfalto per almeno due minuti. A nulla ... Leggi su limemagazine.eu

