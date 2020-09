Anche Rocco Casalino ricoverato al San Raffaele (Di venerdì 4 settembre 2020) Rocco Casalino è stato ricoverato all'ospedale San Raffaele. Secondo quanto riporta l'agenzia di stampa Adnkronos Il portavoce del presidente del Consiglio Giuseppe Conte dovrebbe sottoporsi ad un ... Leggi su today

giudiiiiiiiii : Anche Rocco Casalino ricoverato al San Raffaele .. quando passi mesi a gridare #commissariatelasanitalombarda x sos… - blogsicilia : Anche Rocco Casalino ricoverato al San Raffaele di Milano - - Thepissedcat : Rocco Casalino, dopo Berlusconi anche lui ricoverato al San Raffaele di Milano - monica603277441 : O MADONNA SANTA! CASALINO SI E' SMANDIBOLATO? ???????????? Rocco Casalino, dopo Berlusconi anche lui ricoverato al San Ra… - zazoomblog : Incroci pericolosi al San Raffaele dopo il Cav ricoverato anche Rocco Casalino: lindiscrezione - #Incroci… -

