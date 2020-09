Anche Rocco Casalino ricoverato al San Raffaele (Di venerdì 4 settembre 2020) Rocco Casalino, portavoce del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ricoverato al San Raffaele per un intervento alla mandibola. Stando a quanto riferito dall’Adnkronos, Anche Rocco Casalino è ricoverato al San Raffaele di Milano, dove si trova il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi. Per il portavoce del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, però, alla base del ricovero ci sarebbe in intervento alla mandibola. Nulla a che vedere quindi con il coronavirus, che invece ha costretto Berlusconi al trasferimento in ospedale nella serata del 3 settembre. Silvio BerlusconiRocco Casalino ricoverato al San Raffaele per un intervento alla ... Leggi su newsmondo

