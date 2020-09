Amministrative a Giugliano. Maria Mantova, candidata al consiglio comunale:”Ripartire dalla cultura” (Di venerdì 4 settembre 2020) L'articolo Amministrative a Giugliano. Maria Mantova, candidata al consiglio comunale:”Ripartire dalla cultura” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

francescoiovin3 : *Barra il Nostro Simbolo* Scrivi la Tua Preferenza *_Elezioni Amministrative 2020 _* Comune di Giugliano in Campani… -

Ultime Notizie dalla rete : Amministrative Giugliano

InterNapoli.it

Camorra, 13 arresti a Scampia: scoperta un'alleanza tra clan per un sequestro con riscatto Un'alleanza tra clan per sequestrare un giovane di 30 anni, operaio incensurato e di buona famiglia, per fars ...La Lega resta Nord. O almeno, il rischio è alto. Il progetto strategico di Matteo Salvini, quello di trasformare la Lega in partito nazionale, potrebbe subire una seria battuta d’arresto con la prossi ...