Amici di Maria De Filippi: il daytime si sposta su Italia 1 (Di venerdì 4 settembre 2020) Grandi novità per il talent di Maria De Filippi. Ecco le ultime indiscrezioni sul daytime Amici di Maria De Filippi: il daytime si sposta da Real Time a Italia 1 Qualche mese fa vi avevamo informato che il contratto di Amici di Maria De Filippi con Real Time era scaduto. Da ben sei anni i telespettatori e affezionati del talent erano abituati a poter seguire le lezioni quotidiane sul canale 31 del digitale terrestre. Lì, infatti, al contrario dei 10 minuti riservati alla trasmissione su Canale 5, si poteva avere un’ora al giorno di vicende legate alla scuola. In questo modo si potevano conoscere meglio i concorrenti. Invece, qualche mese fa, appunto, il contratto tra ... Leggi su kontrokultura

Maria De Filippi, il gigante dei people show di Canale 5, fissa delle regole rigide per la nuova edizione del suo leggendario people show C’è Posta per Te. C’è Posta per Te è il programma che sancisce ...Giorgia nuova insegnante di Amici di Maria De Filippi? E’ questa l’ultima indiscrezione sul talent show di Maria De Filippi che tornerà presto in onda. Secondo quanto fa sapere il settimanale Vero, tr ...