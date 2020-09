'Altro nodo il rilascio di certificazioni per accesso o rientro bimbi in comunità scolastiche, ripensare regole in vigore''Pediatra non può vedere paziente e deve costringere bimbo e genitori a isolamento' (Di venerdì 4 settembre 2020) Milano, 4 set. (Adnkronos Salute) - "Abbiamo le mani legate. Norme inadeguate e farraginose sono e saranno sempre più causa di frustrazione per noi professionisti, di profondo disagio per genitori a rischio di perdita di numerose giornate lavorative, fonte di forti tensioni con le famiglie e di gravi danni economici per la società". Rinaldo Missaglia, segretario nazionale Simpef-Sindacato medici pediatri di famiglia, descrive così la situazione che genitori e pediatri di famiglia "rischiano di affrontare con le prime aperture scolastiche e l'inevitabile proporsi delle classiche manifestazioni simil-influenzali stagionali". Il dilemma: sarà raffreddore o Covid-19? Un quesito delicato, che porrà non pochi problemi. Tutti i dubbi, uniti alla richiesta di un coinvolgimento dei pediatri di famiglia nelle ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Altro nodo L'ALTRO NODO BELLUNO Ma per un punto critico che si libera, ce ne sono alti di Il Gazzettino Referendum costituzionale del 2020 sul taglio dei parlamentari: come funziona e le ragioni del Sì e del No

Il 20 e il 21 settembre 2020 si voterà per un referendum costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari di Camera e Senato. I seggi sono aperti domenica 20 settembre dalle 7 alle 23 e lune ...

Il M5S alla resa dei conti. Tutto pronto per la scissione

A inizio 2020 Luigi Di Maio si toglieva simbolicamente la cravatta per dimettersi dal ruolo di capo politico di un Movimento 5 Stelle in costante calo di consenso. Da quel giorno le redini del partito ...

