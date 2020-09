Allo Spallanzani 60 positivi al Covid, 4 sono in terapia intensiva (Di venerdì 4 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – sono 60 i pazienti positivi al tampone per laricerca del Covid ricoverati Allo Spallanzani di Roma. Restanoancora 4 persone ricoverate in terapia intensiva mentre i dimessio trasferiti in altre strutture sono 636. E’ quanto comunica l’istituto nazionale per le Malattie infettive nel bollettino odierno. (ITALPRESS). su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

matteosalvinimi : Il direttore scientifico di Malattie infettive allo Spallanzani di Roma vi ammonisce: 'Abbiamo bisogno dei migranti… - CorriereCitta : Allo Spallanzani 60 positivi al Covid, 4 sono in terapia intensiva - nestquotidiano : Allo Spallanzani 60 positivi al Covid, 4 sono in terapia intensiva - marcuspascal1 : RT @isabellaisola3: Allo #Spallanzani i 'volontari' per il vaccino anti-Covid riceveranno un'indennità di 700 euro. Voi lo sapevate? Io no.… - GiuseppeDAdamo7 : La Gismondo non ha più dubbi: 'Ecco tutta la verità sul vaccino' - -