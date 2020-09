Allerta Meteo in Giappone, il tifone Haishen si intensifica: sarà il 1° supertifone del 2020, oggi diventerà di categoria 4 [LIVE] (Di venerdì 4 settembre 2020) Il tifone Haishen sta rapidamente prendendo forza mentre si muove a sud del Giappone. La potente tempesta dovrebbe avvicinarsi alla parte sud-occidentale del paese tra domenica e lunedì. Potrebbe essere devastante per le isole Kyushu. Haishen passerà vicino alle isole Daito nella prefettura meridionale di Okinawa. Il tifone Haishen si sta dunque rafforzando e, secondo il Joint Typhoon Warning Center, è diventato il primo super tifone della stagione nell’Oceano Pacifico occidentale, ma le periodo della tempesta è tra i peggiori, dal momento che arriva proprio sulla scia del tifone Maysak, che è atterrato in Corea del Sud all’inizio di giovedì 3 settembre. È probabile che il ... Leggi su meteoweb.eu

DPCgov : ????#allertaROSSA oggi #29agosto e domani #30agosto, in Lombardia ??#allertaARANCIONE domani in 6 regioni e ??… - DPCgov : ??#AllertaARANCIONE domani, #31agosto, nella Provincia Autonoma di Bolzano, in Veneto e nel Lazio ??Allerta GIALLA in… - FalcionelliFede : RT @DPCgov: Il Bollettino di criticità e allerta meteo-idro per venerdì #4settembre?? ?? Rischio idraulico VERDE ?? Rischio idrogeologico VERD… - Allerta_Meteo : Si ricorda il Bollettino di Criticità e Allerta meteo in #Italia per oggi 04/09/2020 diramato dal @DPCgov ieri 03/0… - AristarcoScann1 : RT @DPCgov: Il Bollettino di criticità e allerta meteo-idro per venerdì #4settembre?? ?? Rischio idraulico VERDE ?? Rischio idrogeologico VERD… -