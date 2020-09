Allerta alimentare: richiamo per cioccolato fondente (Di venerdì 4 settembre 2020) richiamo alimentare per cioccolato fondente. Tutte le dritte per riconoscerlo e restituirlo. Quando si parla di cibo la prudenza non è mai troppa. E a volte anche gli alimenti più insospettabili possono rivelarsi potenzialmente pericolosi. Ne è un esempio il cioccolato fondente a marchio Conad che proprio ieri è stato ritirato per grave rischio fisico. … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

rdegiorgi53 : Allerta alimentare: Plastica nella cioccolata - zazoomblog : Allerta alimentare: ritirate barrette per grave rischio chimico - #Allerta #alimentare: #ritirate… - zazoomblog : Allerta alimentare: ritirate barrette per grave rischio chimico - #Allerta #alimentare: #ritirate - infoiteconomia : Allerta alimentare : rischio salmonella. Il ministro lo ritira dal mercato - settesere : Allerta di Coldiretti E-R: 'Col Covid le famiglie tagliano spesa alimentare del 10%' #settesere #news -

Ultime Notizie dalla rete : Allerta alimentare Allerta alimentare: ritirate barrette per grave rischio chimico CheDonna.it Allerta alimentare: richiamo per cioccolato fondente

Quando si parla di cibo la prudenza non è mai troppa. E a volte anche gli alimenti più insospettabili possono rivelarsi potenzialmente pericolosi. Ne è un esempio il cioccolato fondente a marchio ...

Quercetina, ecco gli alimenti dove si trova la molecola che potrebbe inibire il coronavirus

Secondo uno studio internazionale la quercetina potrebbe essere efficace contro il virus responsabile di Covid, agendo sulla proteina 3CLpro. I dubbi della comunità scientifica ...

Quando si parla di cibo la prudenza non è mai troppa. E a volte anche gli alimenti più insospettabili possono rivelarsi potenzialmente pericolosi. Ne è un esempio il cioccolato fondente a marchio ...Secondo uno studio internazionale la quercetina potrebbe essere efficace contro il virus responsabile di Covid, agendo sulla proteina 3CLpro. I dubbi della comunità scientifica ...