Allarme influenze autunnali, arriva l'infermiere di famiglia (Di venerdì 4 settembre 2020) Sarà Osio Sotto, per iniziativa dell'amministrazione comunale in collaborazione con il presidio sanitario San Donato, ad avviare fra i primi Comuni il sistema innovativo del cosiddetto "infermiere di ... Leggi su ilgiorno

poliziana : RT @DomenicInvictus: @fdragoni L'emergenza ospedaliera ci sarà in autunno come nel 2016 e nel 2017, perché le influenze stagionali arrivano… - DomenicInvictus : @fdragoni L'emergenza ospedaliera ci sarà in autunno come nel 2016 e nel 2017, perché le influenze stagionali arriv… -

Ultime Notizie dalla rete : Allarme influenze Allarme influenze autunnali, arriva l’infermiere di famiglia IL GIORNO Lombardia, corsa contro il tempo per i vaccini: "In ritardo, si partirà soltanto a novembre"

È mercoledì 15 luglio, l'Omceo - l'ordine dei medici - lancia il suo monito: "Vaccini o rischio nuova quarantena". Esattamente 15 giorni dopo, giovedì 30 luglio, il Partito democratico in regione volt ...

Allarme influenze autunnali Arriva l’infermiere di famiglia

Sarà Osio Sotto, per iniziativa dell’amministrazione comunale in collaborazione con il presidio sanitario San Donato, ad avviare fra i primi Comuni il sistema innovativo del cosiddetto “infermiere di ...

È mercoledì 15 luglio, l'Omceo - l'ordine dei medici - lancia il suo monito: "Vaccini o rischio nuova quarantena". Esattamente 15 giorni dopo, giovedì 30 luglio, il Partito democratico in regione volt ...Sarà Osio Sotto, per iniziativa dell’amministrazione comunale in collaborazione con il presidio sanitario San Donato, ad avviare fra i primi Comuni il sistema innovativo del cosiddetto “infermiere di ...