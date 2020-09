Allarme dei pediatri sulla scuola: "Abbiamo le mani legate, tanti disagi per i genitori"" (Di venerdì 4 settembre 2020) “Abbiamo le mani legate” così Rinaldo Missaglia, segretario nazionale Simpef, il Sindacato dei medici pediatri, preoccupato per la situazione che professionisti e genitori rischiano di dover affrontare con le prime riaperture scolastiche. “Le norme sono inadeguate e saranno sempre più causa di frustrazione per noi professionisti, di profondo disagio per genitori a rischio di perdita di numerose giornate di lavoro”.Con l’inevitabile aumento delle manifestazioni classiche dell’influenza stagionale i medici di famiglia si trovano in difficoltà e hanno messo per iscritto i loro dubbi in alcuni documenti inoltrati dal sindacato al ministro della Salute e ai vertici della sanità lombarda, regione ... Leggi su huffingtonpost

LegaSalvini : UNA 'BOMBA' COVID SULL'ITALIA. IL VIRUS 'AVANZA' TRA I MIGRANTI - DiacronicoMurra : RT @SuxxTweeter: @Adnkronos Se vivessimo in un paese normale voi sareste già stati condannati per procurato allarme insieme agli 'esperti'… - Bt40021531 : RT @HuffPostItalia: Allarme dei pediatri sulla scuola: 'Abbiamo le mani legate, tanti disagi per i genitori'' - HuffPostItalia : Allarme dei pediatri sulla scuola: 'Abbiamo le mani legate, tanti disagi per i genitori'' - Francesco_Riz : RT @ultimenotizie: 'In questi giorni la situazione dei contagi e tornata critica e ogni giorno ricoveriamo pazienti sempre più giovani'. L'… -

Ultime Notizie dalla rete : Allarme dei L'allarme dei sindacati: troppe le incognite sulla ripartenza delle scuole a Mantova La Gazzetta di Mantova Allarme dei pediatri sulla scuola: "Abbiamo le mani legate, tanti disagi per i genitori""

“Abbiamo le mani legate” così Rinaldo Missaglia, segretario nazionale Simpef, il Sindacato dei medici pediatri, preoccupato per la situazione che professionisti e genitori rischiano di dover affrontar ...

Coronavirus: Campus, "additiamo chi non rispetta le regole"

(ANSA) - SASSARI, 04 SET - "Con la riapertura delle scuole si rischia di nuovo una spirale pericolosissima, bisogna essere responsabili e ogni cittadino deve essere intransigente con chi non rispetta ...

“Abbiamo le mani legate” così Rinaldo Missaglia, segretario nazionale Simpef, il Sindacato dei medici pediatri, preoccupato per la situazione che professionisti e genitori rischiano di dover affrontar ...(ANSA) - SASSARI, 04 SET - "Con la riapertura delle scuole si rischia di nuovo una spirale pericolosissima, bisogna essere responsabili e ogni cittadino deve essere intransigente con chi non rispetta ...