Alla Mostra del Cinema di Venezia 2020 c’è Greta Thunberg: «Il movimento va avanti nonostante il Covid» (Di venerdì 4 settembre 2020) ««Da grande volevo fare la scienziata, quando ero bambina mi immaginavo dentro a un laboratorio oscuro a lavorare per il progresso della scienza. Sicuramente c’è molto bisogno di ricerca, ma io sono più utile come attivista, c’è bisogno di azione». È Greta Thunberg a raccontarsi Alla Mostra del Cinema di Venezia 2020, oggi l’attivista famosa in tutto il mondo per il movimento ambientalista Fridays for Futures è tornata a scuola ma non ha voluto perdere l’appuntamento con il Festival e si è collegata in diretta, durante la sua ricreazione. A Venezia passa infatti, fuori competizione, il documentario che la racconta, come ragazza e come attivista, ... Leggi su iodonna

