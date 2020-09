All Together Now, in arrivo una giuria speciale nella terza edizione (Di venerdì 4 settembre 2020) Nel 2019 ha avuto inizio una nuova avventura per Michelle Hunziker, ovvero la conduzione del programma All Together Now. Il game show si basa sull’omonima trasmissione musicale britannica della BBC. In pratica consiste in una gara canora in due manche. In ognuna di esse i concorrenti si esibiscono davanti a un muro con una giuria composta da 100 artisti. A capo di questo c’è il rapper J-Ax. L’obbiettivo principale è quello di far alzare in piedi il maggior numero di persone, così da coinvolgerli durante la performance. Questo, infatti, determina i punti attraverso i quali si formerà la classifica. I due che si posizionano al primo posto, partecipano di diritto alla semifinale, mentre il secondo e il terzo si sfidano per accedervi. Inoltre può capitare che un concorrente convinca l’intero insieme ... Leggi su tutto.tv

phantom_river : RT @ShenmueItalia: Come ogni 4 del mese, oggi celebriamo #ShenmueDay! Perchè proprio il 4? Perché vogliamo #Shenmue4! Quindi, retweetta… - AllMusicItalia : Prenderà il via in autunno #AllTogetherNow 2020, terza edizione del talent condotto da @m_hunziker che avrà anche u… - shen500k : RT @ShenmueItalia: Come ogni 4 del mese, oggi celebriamo #ShenmueDay! Perchè proprio il 4? Perché vogliamo #Shenmue4! Quindi, retweetta… - ShenmueMasterFR : RT @ShenmueItalia: Come ogni 4 del mese, oggi celebriamo #ShenmueDay! Perchè proprio il 4? Perché vogliamo #Shenmue4! Quindi, retweetta… - LuckyHit3 : RT @ShenmueItalia: Come ogni 4 del mese, oggi celebriamo #ShenmueDay! Perchè proprio il 4? Perché vogliamo #Shenmue4! Quindi, retweetta… -