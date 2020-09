Alitalia: Pellecchia (Fit), ‘bene ok Ue agli aiuti, ora piano industriale’ (Di venerdì 4 settembre 2020) Roma, 4 set. (Adnkronos) – “La decisione della Commissione europea, che ha approvato i 199,45 milioni di euro come aiuti per i danni subiti da Alitalia a seguito della pandemia da Covid-19, fa giustizia rispetto a quanto accaduto e a quanto sta avvenendo anche in altri paesi europei, dove tutti gli Stati si sono mossi per supportare e salvare le rispettive compagnie di bandiera”. Ad affermarlo in una nota è Salvatore Pellecchia, il segretario generale della Fit-Cisl.Ora, aggiunge, “per quanto riguarda l’azienda, ci aspettiamo che il Commissario unico ci convochi per illustrare lo stato dell’arte, mentre relativamente alla Newco chiediamo che si inizi quanto prima a parlare di piano industriale, dato che altre compagnie che operano in Italia già si stanno muovendo ... Leggi su meteoweb.eu

Alitalia, la nuova compagnia non nascerà prima di gennaio 2021 causa Covid

Drammatico il crollo e la Newco potrebbe nascere solo nel 2021. Troppe incertezze sul tavolo e così la nascita ufficiale della nuova compagnia statalizzata che accompagnerà Alitalia nel nuovo percorso ...

