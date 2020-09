Alessia Marcuzzi, il lato B insabbiato è vietato ai minori: così a 47 anni, ferma il tempo | Guarda (Di venerdì 4 settembre 2020) Alessia Marcuzzi si prepara a tornare in televisione con Temptation Island ed a lasciarsi definitivamente alle spalle un'estate di gossip su un presunto triangolo con Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Scenario che è stato più volte smentito dai diretti interessati, anche se un dubbio rimane dopo tutte le indiscrezioni pubblicate sui giornali e soprattutto sulle riviste specializzate. Ma ormai questa storia inizia ad essere superata e la Marcuzzi è tornata a far parlare di sé per alcuni scatti di straordinaria bellezza. Nei suoi ultimi post su Instagram la vediamo mentre si gode un po' di sole sulla spiaggia: lei è come sempre bellissima ed avvenente, il fisico è asciutto e le curve si lasciano sempre Guardare, non a caso arrivano migliaia di apprezzamenti. In particolare per ... Leggi su liberoquotidiano

GossipItalia3 : Alessia Marcuzzi, una sensuale sirenetta senza tempo: «Dai, invecchia come i comuni mortali!» #gossipitalianews - modamadeinitaly : In forma per l’estate dal blog di Alessia Marcuzzi - marcellosanfili : RT @marcellosanfili: Che fisico Bestialee e Fighissimo #costume ??????????? La Splendida e Dea Alessia Marcuzzi @lapinella Sempre più vicina a D… - dea_channel : sua divinità Alessia Marcuzzi @lapinella ???????????????? - zazoomblog : Retroscena copertine Chanel Totti e Alessia Marcuzzi: tra imbarazzo e “dimenticanze” - #Retroscena #copertine… -