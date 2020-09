Alessandra Amoroso, infortunio alla Partita del Cuore: “Mi sono fatta male” (Di venerdì 4 settembre 2020) Una serata da star assoluta e una piccola doccia fredda nel finale per Alessandra Amoroso. Promossa addirittura capitano della sua squadra, la cantante ha guidato i suoi undici neo-calciatori nell’ultima edizione della Partita del Cuore, una versione parzialmente rimodernata del classico incontro; un mini-torneo a quattro squadre, incontri più veloci da mezzora e una classifica finale, ovviamente del tutto simbolica. Vero significato della serata è stata la raccolta fondi come promossa dalla Music Innovation Hub, a sostegno degli operatori del mondo musicale. Un’iniziativa a cui la musicista non poteva che rispondere presente, scendendo in campo come leader del Team Amoroso. Alessandra Amoroso guida il suo team in finale e ... Leggi su velvetgossip

GarboeK : RT @oppositeoff: Alessandra Amoroso che protesta per il fuorigioco è il nostro nuovo eroe #partitadelcuore2020 - Peeno69 : RT @CB_Ignoranza: Alessandra Amoroso con i capelli di Ciccio Castolo ?? [?? @RaiUno] #partitadelcuore2020 #Amoroso - GammaStereoRoma : Boomdabash feat. Alessandra Amoroso - Mambo Salentino - Roberto75161262 : @AmorosoOF @VaneIncontrada Ciao Alessandra Amoroso bye bye bella Kiss Kiss ??? - martybotta04 : RT @robeyfenty: Alessandra Amoroso ha più presenze in campo di Carlo Pinsoglio. -

Olbia, 4 settembre 2020 – E’ andata in onda ieri sera su rai1 la Partita del Cuore, lo storico appuntamento annuale con la Nazionale Cantanti. Quest’anno le 4 squadre di famosi erano capeggiate da Sal ...

