Aldo Spinelli cede il Livorno dopo 21 anni (Di venerdì 4 settembre 2020) Livorno - Aldo Spinelli cede il Livorno dopo una avventura lunga 21 anni. E' stato lui stesso a confermare agli organi di stampa l'atteso passaggio del 69 per cento di quote ad un gruppo di ... Leggi su gazzettadilivorno

"Il 70% delle quote del Livorno è stato ceduto ai nuovi acquirenti, ed entro il 15 settembre sarà perfezionato il resto". Ad affermarlo è il presidente del Livorno Aldo Spinelli (nella foto), il quale ...Dopo 21 anni alla guida del Livorno, Aldo Spinelli ha ceduto il club a nuovi acquirenti, per ora non resi noti, ma che si sa si tratti di imprenditori del Nord. A passare di mano davanti a un notaio è ...