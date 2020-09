Albert Schweitzer: il 4 settembre 1965 il mondo perde il primo medico missionario (Di venerdì 4 settembre 2020) Ha dedicato tutta la sua vita a curare e a portare sollievo agli indigenti, interpretando il lavoro di medico come una vera e propria missione per fornire un valido aiuto alle persone meno fortunate. Albert Schweitzer è morto a 90 anni il 4 settembre 1965 lasciando un enorme vuoto tra la popolazione africana di Lambaréné … Leggi su periodicodaily

Albert Schweitzer è morto il 4 settembre 1965. Ha dedicato tutta la sua vita a curare e a portare sollievo agli indigenti, interpretando il lavoro di medico come una vera e propria missione per fornir ...Albert Schweitzer è stato uno dei medici più importanti della storia per aver costruito un ospedale in Africa e vinto un Premio Nobel per la pace. Albert Schweitzer Il medico Albert Schweitzer è nato ...