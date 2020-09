“Al momento non possiamo aprire le scuole per il 14 settembre” sbotta il governatore De Luca (Di venerdì 4 settembre 2020) “In queste ore stiamo cercando di fare arrivare in Campania più materiale possibile, ovvero banchi, strumenti igienico sanitari, risorse per aprire in sicurezza. Se avessimo deciso qualche settimana fa di ritardare apertura, qui in Campania non sarebbe arrivato un bel niente”. E’ il solito De Luca ‘grintoso’ e battagliero quello apparso poco fa sul suo profilo social dove, senza mezzi termini annuncia che, riguardo alle scuole della sua regione, ‘l’apertura non s’ha da fare’. De Luca: “In settimana la decisione definitiva” Come ha infatti spiegato il governatore campano, “Sulla scuola c’è una distanza enorme tra parole e la realtà concreta. Ricordiamo che questo argomento è di competenza nazionale, la regione interviene solo per ... Leggi su italiasera

