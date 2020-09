Air Italy, firmato l’accordo su 10 mesi di cig per i 1.465 lavoratori. Sindacati: “Ora soluzione industriale per dare prospettive di lavoro” (Di venerdì 4 settembre 2020) Accordo raggiunto sulla cassa integrazione di 10 mesi per i lavoratori di Air Italy, messa in liquidazione lo scorso febbraio e il 25 agosto l’Enac le ha sospeso la licenza di volo. “Un ottimo risultato che sventa il dramma di 1.465 licenziamenti”. E’ quanto afferma il segretario nazionale della Filt Cgil, Fabrizio Cuscito, in una nota. L’intesa è arrivata “dopo una riunione no stop di 12 ore, soprattutto in un contesto molto difficile con una liquidazione aziendale in atto, grazie all’estremo impegno e alla tenacia delle organizzazioni sindacali”. “Con il contributo del ministero del Lavoro e delle regioni Sardegna e Lombardia”, sottolinea Cuscito, vengono “garantiti tutti i diritti retributivi e vengono mantenute le professionalità certificate ed in tempi ... Leggi su ilfattoquotidiano

