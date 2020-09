Air Italy, accordo sulla Cig, evitati 1.465 licenziamenti (Di venerdì 4 settembre 2020) Air Italy, arriva l’accordo sulla Cig: in questo modo vengono evitati 1.465 licenziamenti. Emergono dati tramite anche le parole che sopraggiungono dal ministero del Lavoro tramite un comunicato ufficiale. ”Durante la riunione convocata dal ministero del Lavoro per discutere gli aspetti occupazionali nella vertenza Air Italy è stato raggiunto l’accordo fra azienda e sindacati sulla cassa integrazione. Viene in questo modo assicurato il sostegno al reddito di tutti i lavoratori dopo la liquidazione avviata dalla compagnia”, si legge appunto dalla nota del ministero del Lavoro. aggiornamento ore 1.11 Air Italy, accordo sulla Cig: la nota del ministero del ... Leggi su italiasera

