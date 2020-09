Agricoltura, impresa, occupazione: l’Irpinia secondo Gazzella (Noi Campani) (Di venerdì 4 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – “L’Irpinia è una terra di eccellenze. Oltre al vino, castagne, nocciole, tartufi, olio, grano. L’Irpinia si distingue nel campo dell’industria e in quello della ricerca. E allora cosa è che non va? Perché paragonati alle regioni settentrionali, siamo sempre indietro? È una questione di investimenti, non di potenzialità”. Così il candidato alle elezioni regionali di ‘Noi Campani con De Luca’, l’avvocato Guerino Gazzella, in una nota diffusa alla stampa al termine dell’incontro tenuto questo pomeriggio presso ‘Tenuta Ippocrate’, Montefredane insieme al segretario provinciale, l’avvocato Ciro Aquino. “Fino ad oggi, e continuerò in questi giorni, ho dedicato gran parte dei miei ... Leggi su anteprima24

irpiniatimes1 : Agricoltura, impresa, occupazione: l’Irpinia secondo Gazzella (Noi Campani) - Agrilineatv : Regione Emilia-Romagna: aiuti e strategie di impresa per l’agricoltura, ne parla l'assessore all'agricoltura region… - netnewsmaker : ??#TenutaSantIsidoro in #Tuscia ??Vi racconto le 8 etichette su @qualitytravelit ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Agricoltura impresa Agricoltura, impresa, occupazione: l'Irpinia secondo Gazzella (Noi Campani) anteprima24.it Porto San Giorgio, i candidati di Civitas si presentano: per le Marche occorre velocità

agricoltura e, data la sua provenienza, a quest’ultima tiene in modo particolare. Ubaldo Belletti, è un imprenditore di Sant’Elpidio a Mare, da 40 anni si occupa della sua impresa familiare. La ...

Misure in favore dell’imprenditoria femminile

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, in data 26.08.2020, il Decreto relativo alle misure in favore dell’imprenditoria femminile in agricoltura, con l’obiettivo di va ...

agricoltura e, data la sua provenienza, a quest’ultima tiene in modo particolare. Ubaldo Belletti, è un imprenditore di Sant’Elpidio a Mare, da 40 anni si occupa della sua impresa familiare. La ...E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, in data 26.08.2020, il Decreto relativo alle misure in favore dell’imprenditoria femminile in agricoltura, con l’obiettivo di va ...