Agenzia di Viaggi Chiude a Causa del Covid-19, La Titolare Decide di Insegnare (Di venerdì 4 settembre 2020) “Ho rispolverato il diploma da operatore turistico conseguito nel 1992 per poter Insegnare negli istituti professionali e inseguire il sogno del posto fisso con uno stipendio tutti i mesi“. Queste le parole di Ombretta Bari, Titolare di un’Agenzia di Viaggi. Ombretta racconta la sua storia su La 7. Titolare di un’Agenzia di Viaggi dal 2000, ha visto scendere il fatturato del 90%. “Prima c’era la fila per entrare nella mia Agenzia di Viaggi, adesso non c’è nessuno, il telefono non squilla. Il Covid-19 ha messo in ginocchio la mia attività. Ho due figli, un mutuo, le rate della macchina, le bollette da pagare” afferma la donna, spiegando la sua ... Leggi su youreduaction

