Adidas e Lego si uniscono e creano un nuovo modello di scarpe (Di venerdì 4 settembre 2020) Adidas e Lego collaborano per la creazione di un nuovo modello di scarpe, le A-ZX. Sneakers super vivaci dai colori pop Adidas e Lego hanno deciso di collaborare per dar vita a delle nuove sneakers. La fusion dei due marchi è volta a celebrare le scarpe della linea ZX lanciata nel 1984 e che ha influenzato molte generazioni. Le nuove scarpe frutto della collaborazione tra i due brand saranno dunque del modello A-ZX. Non è la prima volta che Lego collabora con grandi marchi internazionali, il brand infatti ha intrattenuto collaborazioni con Ikea, Levi’s, National Geographics e Nintendo. La collaborazione con Adidas è stata annunciata con un video pubblicato dai ... Leggi su zon

Collater_al : In arrivo la collaborazione tra LEGO e adidas Originals - pennadireve : Le due aziende hanno pubblicato una clip che mostra in anteprima il nuovo paio di sneakers in arrivo sul mercato mo… - Aeris84 : Ikea, Levi’s, adesso anche Adidas: va bene diversificarsi e allargarsi sempre di più, però Lego anche basta con que… - ToyznT : Adidas X Lego, la creatività a portata di piede! - leganerd : LEGO Adidas: primo video teaser delle nuove scarpe nate dalla partnership ? -

Ultime Notizie dalla rete : Adidas Lego Lego e Adidas insieme per un nuovo modello di scarpe Il Secolo XIX In arrivo la collaborazione tra LEGO e adidas Originals

Sono passati poco più di 8 anni da quando Swen Bachran, proprietario di una riserva privata situata in una remota valle del deserto del Namib, si rivolse a Porky Hefer, allora giovane designer sudamer ...

In attesa di Zandra Rhodes e Adidas, ecco le co-lab più alla moda di Ikea

Pochi pezzi da accaparrarsi e ben comunicati, accampamenti notturni davanti all’ingresso dei negozi, code interminabili e prezzi di resell alle stelle. Non è solo il copione che il mondo della moda co ...

Sono passati poco più di 8 anni da quando Swen Bachran, proprietario di una riserva privata situata in una remota valle del deserto del Namib, si rivolse a Porky Hefer, allora giovane designer sudamer ...Pochi pezzi da accaparrarsi e ben comunicati, accampamenti notturni davanti all’ingresso dei negozi, code interminabili e prezzi di resell alle stelle. Non è solo il copione che il mondo della moda co ...