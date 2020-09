Adeguamento età pensionabile alla speranza di vita Istat, va abolito o rivisto (Di venerdì 4 settembre 2020) La legge Fornero ha introdotto il meccanismo di indicizzazione automatica dell’età pensionabile in base all’aspettativa di vita Istat prevedendo un incremento dell’età per accedere alla pensione di 3 mesi ogni biennio. Anche se il nostro è un Paese ad elevato invecchiamento questo meccanismo appare assai perverso al punto che il precedente governo ha bloccato quello che avrebbe dovuto essere nel biennio 2021 2022, lasciando di fatto l’età di accesso a tutte le pensioni invariata fino alla fine del 2022. Inoltre è stata prevista anche la cristallizzazione dei requisiti di accesso alla pensione anticipata (che richiede 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e un anno in meno per le donne) fino al 2026: fino ... Leggi su pensioniefisco

