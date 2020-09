Abbiategrasso, incendio in un'azienda farmaceutica (Di venerdì 4 settembre 2020) Milano, 4 settembre 2020 - incendio, dopo le 8, in una ditta farmaceutica di Abbiategrasso. Le fiamme sono divampate alla Lombarda H Srl di via Brisconno, un'azienda che produce tra le altre cose, ... Leggi su ilgiorno

Paoblog : Maxi incendio ad Abbiategrasso, in fiamme una ditta farmaceutica: un ferito - SkyTG24 : Incendio ad Abbiategrasso, in fiamme ditta farmaceutica - ilarymary : Incendio alla ditta farmaceutica di Abbiategrasso di via Brisconno -