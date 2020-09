A Bergamo le finali di «Musica da bere» Gio Evan in concerto al Polaresco (Di venerdì 4 settembre 2020) Sul palco l’11 e il 12 settembre anche Eugenio in via di Gioia e I Camillas. Si avvicina l’appuntamento con le finali di Musica da bere 2020, undicesima edizione del concorso nazionale per band e artisti solisti autori ed esecutori di brani originali, ideato dall’Associazione Culturale Il Graffio. Leggi su ecodibergamo

webecodibergamo : A Bergamo le finali di «Musica da bere» Gio Evan in concerto al Polaresco -

Ultime Notizie dalla rete : Bergamo finali Dall'Australia al Polo Sud «misura» le particelle cosmiche L'Eco di Bergamo CASTAGNE: "TRE ANNI DI GIOIA, GRAZIE BERGAMO. VI AMO"

Appena ufficializzato il suo acquisto (21 milioni più 3 di bonus, contratto quinquennale da 2 milioni a stagione) da parte del Leicester City, l'ormai ex esterno dell'Atalanta Timothy Castagne ha salu ...

Dall’Australia al Polo Sud «misura» le particelle cosmiche

Villa di Serio, Stefania Peracchi, ingegnere nucleare di 29 anni, sta sviluppando un rilevatore portatile per registrare l’esposizione a radiazioni degli astronauti. In finale con scienziati di tutto ...

Appena ufficializzato il suo acquisto (21 milioni più 3 di bonus, contratto quinquennale da 2 milioni a stagione) da parte del Leicester City, l'ormai ex esterno dell'Atalanta Timothy Castagne ha salu ...Villa di Serio, Stefania Peracchi, ingegnere nucleare di 29 anni, sta sviluppando un rilevatore portatile per registrare l’esposizione a radiazioni degli astronauti. In finale con scienziati di tutto ...