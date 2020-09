A Beirut si torna a sperare a 30 giorni dell’esplosione: registrato un battito cardiaco sotto le macerie (Di venerdì 4 settembre 2020) Segnali di vita sotto le macerie dei palazzi crollati a Beirut: le ha individuate un cane da ricerca e alcuni strumenti dei soccorritori. Qualcuno potrebbe essere ancora vivo Segnali di speranza dalla disastrata Beirut. Ad ormai un mese dalla violenta e devastante esplosione che ha letteralmente raso al suolo buona parte della città, dalle macerie … L'articolo A Beirut si torna a sperare a 30 giorni dell’esplosione: registrato un battito cardiaco sotto le macerie NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

Per un mese 38 esperti ed esperte del Corpo svizzero di aiuto umanitario (CSA) hanno fornito aiuto nella capitale libanese per affrontare le conseguenze immediate dell’esplosione del 4 agosto 2020, co ...«Desidero invitare tutti a vivere una giornata universale di preghiera e digiuno per il Libano, venerdì prossimo, 4 settembre». Dal Cortile di San Damaso del Palazzo apostolico vaticano, dove mercoled ...