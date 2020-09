A 365 giorni da quella promessa, i decreti Salvini sono ancora là. Intatti (Di venerdì 4 settembre 2020) L’immagine del passaggio della famosa campanella dalla mano di Giuseppe Conte alla mano di Giuseppe Conte, ha segnato l’avvio del nuovo esecutivo. Dal governo gialloverde (quello composto da Movimento 5 Stelle e Lega) si è passati a quello giallorosso (con M5S, Pd e altri partiti di centrosinistra). E proprio in quei giorni, prima del nuovo insediamento, era stata fatta una promessa (con più sfumature): cancelleremo (o modificheremo) i decreti sicurezza voluti dall’ex Ministro dell’Interno Matteo Salvini (e controfirmati dal governo precedente). LEGGI ANCHE > Ma Salvini che cita Cassese sullo «stato d’emergenza che non si può prorogare» sa cosa diceva il giudice sui suoi decreti sicurezza? E ora sono ... Leggi su giornalettismo

rubio_chef : Domanda seria: i politici oltre a fare campagna elettorale 365 giorni l’anno sulla pelle dei più deboli e a promett… - pompeii_sites : Dal 1 settembre è ripristinata la vendita degli abbonamenti Pompei 365. Sarà possibile prenotare gli abbonamenti on… - valeriezakharov : Alcune persone sono programmate apposta per rompere i coglioni 24/7 365 giorni l’anno giuro sembra importante e invece è proprio vero - gealanati : RT @CalaminiciM: Odio i messaggi vocali : sempre! 365 giorni all’anno , per tutte le 24 ore di ognuno - annaplath : Praticamente come vesto io 365, a tratti 366, giorni l'anno con l'aggiunta che in estate pantaloncini e maniche cor… -

Ultime Notizie dalla rete : 365 giorni Michele Morrone, il sex addicted di «365 giorni» ora è una star musicale Corriere della Sera M5S: è così che si aiuta Saione

Su Saione interviene M5S dopo l’iniziativa “Passi in Rosa”. "Dimostra - si legge nella nota - quello che il Movimento 5 Stelle sostiene da anni, cioè che la frequentazione dei luoghi è la cura miglior ...

Microsoft 365 Personal: un anno a soli 49,99 euro

Un anno di abbonamento Personal alla suite Microsoft 365 è oggi proposto a prezzo scontato dallo store online della catena Unieuro. Giusto in tempo per il Back to School, un’offerta che permette di ac ...

Su Saione interviene M5S dopo l’iniziativa “Passi in Rosa”. "Dimostra - si legge nella nota - quello che il Movimento 5 Stelle sostiene da anni, cioè che la frequentazione dei luoghi è la cura miglior ...Un anno di abbonamento Personal alla suite Microsoft 365 è oggi proposto a prezzo scontato dallo store online della catena Unieuro. Giusto in tempo per il Back to School, un’offerta che permette di ac ...