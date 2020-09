A 12 anni scopre di avere la leucemia, due settimane prima il fratellino era morto di cancro (Di venerdì 4 settembre 2020) Doppio dolore per una madre inglese, il cui figlio ha scoperto di avere la leucemia dopo sole due settimane dalla morte del fratellino, stroncato da un tumore al cervello. Al centro di questo dramma familiare Julie Parton, tenace mamma 51enne residente nella cittadina di Cannock, che in pochi mesi ha visto la sua vita cambiare per sempre: “È quasi impossibile spiegare a parole quanto terribile sia stato tutto ciò – ha dichiarato al quotidiano The Sun – Nessuno dovrebbe perdere un figlio di 12 anni”. La diagnosi di leucemia dopo il funerale del fratellino Nel marzo del 2019 Ben, 12 anni, aveva scoperto di avere una particolare forma di tumore al cervello, estremamente aggressiva. Nonostante ... Leggi su thesocialpost

StalkerSaraiTu : Una proposta di legge sensata: test del DNA obbligatorio per tutti i nuovi nati. La scienza da tempo ha messo fine… - Antony956 : RT @BausciaCafe: Da anni il principale quotidiano sportivo nazionale è di proprietà di un presidente di Serie A, gli sponsor di arbitri e f… - morfurio : RT @BausciaCafe: Da anni il principale quotidiano sportivo nazionale è di proprietà di un presidente di Serie A, gli sponsor di arbitri e f… - RosannaMarani : Alpinista scopre tra i ghiacci una mummia di camoscio di oltre 400 anni fa. Gli Alpini la recuperano (IL VIDEO) e l… - rem64 : RT @BausciaCafe: Da anni il principale quotidiano sportivo nazionale è di proprietà di un presidente di Serie A, gli sponsor di arbitri e f… -

Ultime Notizie dalla rete : anni scopre A 12 anni scopre di avere la leucemia, due settimane prima il fratellino era morto di cancro Thesocialpost.it Dolori addominali, partorisce un’ora dopo aver scoperto di essere incinta

Una giovane donna si lamenta con i medici di sentirsi ‘gonfia’ e avere dolori addominali, scopre di essere incinta e partorisce un’ora dopo. Una giovane donna è stata ammessa al pronto soccorso di un ...

Londra, uccide a calci e pugni due donne e ne conserva i corpi per anni nel suo congelatore

Le ha uccise con calci e pugni e ne ha conservato i resti nel suo congelatore per anni, prima di essere scoperto. Per questo Zahid Younis, 36 anni, è stato condannato oggi dalla Southwark Crown Court ...

Una giovane donna si lamenta con i medici di sentirsi ‘gonfia’ e avere dolori addominali, scopre di essere incinta e partorisce un’ora dopo. Una giovane donna è stata ammessa al pronto soccorso di un ...Le ha uccise con calci e pugni e ne ha conservato i resti nel suo congelatore per anni, prima di essere scoperto. Per questo Zahid Younis, 36 anni, è stato condannato oggi dalla Southwark Crown Court ...