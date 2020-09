14 cose che abbiamo imparato dalle principesse Disney (Di venerdì 4 settembre 2020) «Leale. Coraggiosa. Sincera». Mulan, l’atteso remake in live-action sulla leggendaria eroina cinese, è finalmente disponibile per lo streaming su Disney+ con un costo aggiuntivo di 30 dollari negli USA e di 21,99 euro in Italia. Leggi su vanityfair

AlbertoBagnai : Questo è il capo della CONSOB tedesca, quella che invece di investigare su Wirecard ha denunciato i giornalisti del… - borghi_claudio : La fiducia per controllare i servizi segreti. Atlantia (Benetton - PD) +15% in borsa. Tiscali (Soru - PD) +200% in… - CarloCalenda : Oh nooo Antony, è che chiudere con il bicameralismo paritario e mantenerlo tagliando parlamentari a capocchia sono… - alostsunflower1 : ci sono alcune cose di un periodo in particolare che mi fanno soffrire dio, basta non voglio più tirare fuori quel… - LucaBallabio1 : RT @janavel7: Un paio di cose che non capisco: 1- che sia ancora capo della Polizia Franco Gabrielli, l'uomo che, tra l'altro, permette a S… -

Ultime Notizie dalla rete : cose che Miglino attacca Gilli: "Nel suo programma cose che abbiamo già realizzato" Varesenews Agosto da record a Brescia per il mercato dell’auto

Si è chiuso uno dei migliori mesi di sempre per i concessionari bresciani. Dopo il tracollo delle immatricolazioni registrato nel primo semestre 2020, il riscatto è arrivato ad agosto, mese tradiziona ...

Il concerto degli ubriachi in Piazza Verdi

Ma la musica che si suona qui ha solo le stonature delle risse e del tormento notturno dei bonghi, delle contrattazioni per lo spaccio o degli schiamazzi degli ubriachi. Piazza Verdi, nella geografia ...

Si è chiuso uno dei migliori mesi di sempre per i concessionari bresciani. Dopo il tracollo delle immatricolazioni registrato nel primo semestre 2020, il riscatto è arrivato ad agosto, mese tradiziona ...Ma la musica che si suona qui ha solo le stonature delle risse e del tormento notturno dei bonghi, delle contrattazioni per lo spaccio o degli schiamazzi degli ubriachi. Piazza Verdi, nella geografia ...