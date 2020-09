Zazzaroni: cosa unisce Milik, Dzeko e Suarez (voluti dalla Juve)? Il fatto che tutti e tre respirano (Di giovedì 3 settembre 2020) Sul Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni commenta il mercato post pandemia. La mancanza di soldi da investire da parte dei club, scrive, cambia la campagna acquisti, che non risponde più ad esigenze tecnico-tattiche, ma punta solo a cogliere delle opportunità, che non per forza hanno una linea logica. “Quando, ripeto, non c’è trippa per gatti, la campagna acquisti non risponde più a logiche tecnico-tattiche e si trasforma nella sagra delle opportunità“. L’esempio più eclatante, scrive, è quello della Juventus. A Pirlo serve un centravanti che sostituisca Higuain. “E Paratici che fa? Non disponendo del denaro necessario per accedere liberamente al mercato, apre il ventaglio delle soluzioni praticabili informandosi in tempi diversi su Lacazette, Milik, ... Leggi su ilnapolista

Ultime Notizie dalla rete : Zazzaroni cosa Coronavirus, stadi riaperti al pubblico? Zazzaroni commenta: 'C'è una cosa che mi dà fastidio' AreaNapoli.it Gli interventi di Ivan Zazzaroni, Umberto Chiariello, Pino Taormina e Claudia Mercurio a Radio Punto Nuovo

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport: “Credo che il distanziamento, ...

Chiariello: "Non c'è progetto per riaprire gli stadi, dirigenti sportivi non hanno fatto nulla..."

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, con il suo EditoNuovo: “Il confronto tra Zazzaroni e Bertolaso è stato fondamentale. I nostri dirigenti sportivi sono bravi in u ...

