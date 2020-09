World of Warcraft: un giocatore si è rifiutato per quattro anni di 'fare la guerra' (Di giovedì 3 settembre 2020) World of Warcraft senza "War" per un giocatore che ha passato quattro anni nel gioco come "obiettore di coscienza". Quando le fazioni di Azeroth si sono mobilitate per la guerra e l'Orda ha chiamato tutti i guerrieri alle armi, un giocatore ha coraggiosamente rifiutato.Lady Sylvanas nelle ultime due espansioni era al comando con nuove missioni da dare ai giocatori per progredire nella storia: Scolex tuttavia ha deciso di non parteciparvi, trascorrendo quattro anni come paladino in un regno dove la storia non è progredita. All'inizio di Legion, il Capoguerra dell'Orda è morto in battaglia. Vol'jin è stato uno dei personaggi preferiti ... Leggi su eurogamer

FedeVasNormandy : @stoinincognito World of Warcraft oppure quella dei procioni (mi pare) - DailyQuestIT : Pensate che queste scelte di abilità renderanno il combattimento di #worldofwarcraft più fluido? #Shadowlands - IGNitalia : Dal 27 ottobre sarà dura resistere alla tentazione di tornare nell'universo di #WorldofWarcraft. Tanti account si p… - _Copperpot : Guardate questa immagine di World of #Warcraft! - AndreaKleyos : Vabbè... nonostante io non valga un cazzo come player, ve lo dico lo stesso: ho tirato su un canale twitch dove ogn… -

Ultime Notizie dalla rete : World Warcraft Dieci motivi per attendere Shadowlands, la prossima espansione di World of Warcraft IGN Italia Qualcomm promette: 5G anche sugli smartphone di fascia bassa entro pochi mesi

Ecco il copione e i primi dettagli della storia 31 AGO World of Warcraft Shadowlands: SSD tra i requisiti minimi 31 AGO Hitman ora gratis tramite Epic Games Store 29 AGO Dragon Age 4: primo sguardo a ...

Shadowlands, la nuova espansione di WOW, in arrivo il 27 ottobre

Oltre i cieli infranti di Azeroth attendono gli infiniti regnidell'aldilà: le Terretetre, dove le anime mortali fanno i conti con il proprio passato, scoprendo nuovi orizzonti… o soffrendo un'eternità ...

Ecco il copione e i primi dettagli della storia 31 AGO World of Warcraft Shadowlands: SSD tra i requisiti minimi 31 AGO Hitman ora gratis tramite Epic Games Store 29 AGO Dragon Age 4: primo sguardo a ...Oltre i cieli infranti di Azeroth attendono gli infiniti regnidell'aldilà: le Terretetre, dove le anime mortali fanno i conti con il proprio passato, scoprendo nuovi orizzonti… o soffrendo un'eternità ...