Wonder Woman 1984: Zack Snyder ha già visto il film, ecco cosa ne pensa (Di giovedì 3 settembre 2020) Il regista di Justice League, Zack Snyder, ha visto in anteprima Wonder Woman 1984 e ha detto la sua, facendo molti complimenti a Gal Gadot e alla regista Patty Jenkins. Zack Snyder, regista di Justice League, ha rivelato di aver visto l'attesissimo Wonder Woman 1984, e ha espresso la sua opinione affermando di aver trovato il sequel con Gal Gadot davvero fantastico. Durante il panel della Justice League al DC FanDome, Zack Snyder oltre a parlare del suo tanto atteso progetto, ha detto la sua su Wonder Woman 1984 insieme a Gal Gadot, che ha partecipato all'intervista, rivelando che i fan rimarranno ... Leggi su movieplayer

